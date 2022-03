Polícia procura homem que matou mãe e filhos e sequestrou rival no Amazonas

Lá, ele e Oney tiveram uma briga em fevereiro que terminou com China esfaqueado pelo homem. Após sobreviver ao ataque, ele prometeu que se vingaria e na noite de ontem, foi visto com outros criminosos na casa da família de Oney.

Manaus/AM – A Polícia Civil procura por Josué Silva dos Santos, o “China”, suspeito de matar e atear fogo em três pessoas da mesma família e sequestrar outra na comunidade Lago do Jacaré, no município de Manacupuru, no Amazonas, nessa terça-feira (29).

