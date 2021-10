Polícia procura estudante de medicina de Manaus suspeito de estuprar crianças

Manaus/AM - A Polícia do Amazonas procura por Marcos Vitor Aguiar Dantas Pereira, 22 estudante de medicina suspeito de estuprar ao menos quatro crianças da própria família no estado do Piauí.

O suspeito deixou o estado para estudar em Manaus, onde vivia há dois anos. Após ser denunciado pelas vítimas, fugiu e até o momento não foi encontrado.

Marcos teve a prisão preventiva decretada e as polícias do Amazonas e do Piauí trabalham em conjunto para tentar capturá-lo, mas até o momento, ele permanece foragido.

Quem tiver informações que leve ao paradeiro dele, pode denunciar através do disque denúncia 181.