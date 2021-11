Polícia procura dupla suspeita de matar a tiros dona de mercadinho em Manaus

Manaus/AM - Dois homens, ainda não identificados, são procurados pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) pelo crime de latrocínio. A dupla efetuou disparos de arma de fogo contra um casal de comerciantes no conjunto Vila Nova, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus, no dia 14 de outubro deste ano.

De acordo com o delegado Rafael Costa e Silva, titular do 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a dona do mercadinho morreu ao ser atingida pelos disparos e o marido dela levou um tiro e sobreviveu.

Denúncias – Quem tiver informações sobre a identificação e localização dos homens pode entrar em contato pelo número (92) 98128-1742, o disque-denúncia do 13° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

“Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, afirmou o delegado.