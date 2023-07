Polícia procura 4 suspeitos de roubos e furtos a comércios de Manaus

Quem tiver informações acerca da localização de Argleilson, Cleuvany, Kevin e Marize deve entrar em contato pelo número (92) 99901-4289, disque-denúncia do 24º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu Martins.

Conforme o delegado Marcelo Martins, titular do 24° DIP, os indivíduos fazem parte de um grupo criminoso que atua na prática desses delitos naquela região da cidade. Eles invadem os comércios, rendem os funcionários e clientes e agem com bastante agressividade.

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita a colaboração de todos na divulgação das imagens de Argleilson de Souza Matos, Cleuvany Moçambito Almeida, Kevim Carmo dos Santos e Marize Ferreira Campos, procurados por envolvimento em roubos e furtos ocorridos em estabelecimentos comerciais no bairro Centro, zona sul de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.