Polícia procura 4º suspeito de participar de assalto a condomínio na Ponta Negra

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas procura por Wandercley da Cruz Vasconcelos, de 23 anos. Ele é o 4º suspeito de participar de um assalto a um condomínio no bairro Ponta Negra, na zona oeste de Manaus.

O delegado Aldeney Goes, titular do 19° DIP, relatou que o autor, juntamente com outros indivíduos, invadiu uma residência no local mencionado, ocasião em que roubaram televisões, dinheiro, jóias e objetos pessoais. As vítimas estimam que o prejuízo financeiro decorrente da ação criminosa esteja em torno de R$ 40 mil.

As denúncias podem ser feitas pelo número (92) 99361-6172, disque-denúncia do 19° DIP, ou pelo o 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, assegurou o delegado.