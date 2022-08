Polícia prende segundo suspeito de executar mãe e filho a tiros em Manaus

Manaus/AM – A polícia prendeu nesta terça-feira (9), mais um suspeito de participar das mortes de uma idosa e do filho dela, na Comunidade Nobre, no bairro Lago Azul, no último domingo (7), na zona norte.

Cíntia Holanda, 62, e Luiz Holanda, 42, estavam em casa quando foram abordados e executados com tiros na cabeça por dois pistoleiros que invadiram o local.

Na ocasião, até um cachorro que estava no terreno foi baleado e morto. O primeiro suspeito, José Gonçalves, foi preso ainda no domingo, algumas horas depois do crime, ele estava escondido na comunidade Raio de Sol, no bairro Nova Cidade.

Com o homem preso hoje, os policiais encontraram uma arma que teria sido usado no duplo homicídio.