Polícia prende mulheres especializadas em furto de celulares

Neste sábado, durante o Carnaval de rua, a Polícia Militar deteve ao menos quatro pessoas. Três delas foram detidas durante a passagem de um bloco pela praça do Patriarca, no centro. Um celular iPhone 13 foi recuperado.

As mulheres foram localizadas por policiais civis infiltrados no evento.

O delegado responsável pela ação, Percival Alcântara, do 5° DP (Aclimação), afirmou que as suspeitas agiriam na folia de rua. "O Carnaval é um prato cheio, com aglomeração, bebidas, distração, muita muvuca, barulho."

O grupo foi preso na madrugada deste sábado (11) durante uma festa de pré-Carnaval no estádio do Canindé, na região central de São Paulo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.