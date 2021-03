Polícia prende dupla armada com terçado e impede assalto a ônibus em Manaus

Policiais Militares foram parados por uma vítima informando que na frente de um supermercado haviam dois suspeitos e que um deles estaria portando uma arma na cintura e que possivelmente iriam efetuar assalto ao ônibus. A Polícia foi ao local e viu os suspeitos fazendo parada para o ônibus. O motorista do ônibus foi impedido de seguir e durante a abordagem foram encontrados com a dupla, um simulacro de arma de fogo, um terçado, uma trouxinha de maconha, uma trouxinha de cocaína, um celular, um cordão e várias camisas em uma mochila.

