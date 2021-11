Polícia prende bando com fuzis, granadas e 2 toneladas de drogas no Amazona

A Polícia Federal (PF) também auxiliou a equipe do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) no início da investigação. O Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) também participou da ação.

Quatro pessoas foram presas, duas pessoas indiciadas, e um colombiano está foragido, um advogado está com um mandado em aberto, e outros envolvidos que estão sendo investigados. Os materiais estavam escondidos em áreas de mata e também no rio.

Duas toneladas de drogas, fuzis, granadas e munições foram apreendidas durante a Operação Refino deflagrada pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) em Manaus, e nos municípios de Novo Airão e Santa Izabel do Rio Negro, no interior do Amazonas entre domingo (6) até esta sexta-feira (12).

