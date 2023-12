Polícia prende 21 pessoas durante Operação no fim de semana no Amazonas

A operação foi deflagrada nacionalmente na sexta-feira (15) pelas Polícias Militares brasileiras com o objetivo de ampliar a ostensividade das tropas e demonstrar a capacidade operativa e de articulação das polícias militares em todos os 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal.

O efetivo da Força Total foi de 674 policiais militares. Participaram da ação nacional as unidades do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), Comando de Policiamento Especializado (CPE) Comando de Policiamento do Interior (CPI) e Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb).

