Polícia prende 20 pessoas e recupera 9 veículos no Amazonas; veja lista

Manaus/AM - Em ações realizadas entre a manhã de terça-feira (23/03) e madrugada de hoje (24/03), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 20 pessoas e apreendeu quatro adolescentes na capital e no interior. Do total, 11 pessoas foram presas por tráfico de drogas e nove por porte ilegal de arma de fogo. Dos adolescentes, três foram apreendidos por ato infracional análogo ao crime de roubo e um foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. No interior as ocorrências foram registradas em Amaturá e Coari.

Ainda foram apreendidas 12 armas de fogo, 20 munições, R$114 em espécie e 189 porções de entorpecentes em todo o estado, nas últimas 24 horas. A PM ainda recuperou nove veículos com restrição de roubo ou furto, em Manaus.

A equipe da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prendeu no bairro Zumbi, zona leste de Manaus, um homem de 26 anos que estava com 68 pinos de cocaína. O suspeito estava em via pública quando foi abordado pelos policiais. Ele foi flagranteado por tráfico de drogas e conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Cinco homens foram presos em flagrante no bairro Mauazinho, zona sul da capital, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Com os infratores, os policiais encontraram três armas de fogo e 53 porções de drogas. O grupo foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na avenida Lourenço da Silva Braga, no Centro, um adolescente de 17 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Com ele foram encontradas cinco pequenas porções de entorpecentes e R$ 83 em espécie. O menor foi levado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

Interior - Um homem, 30, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Com ele foi encontrada uma pistola PT40 e dez munições intactas. O infrator foi conduzido à delegacia do município.

Veículos localizados:

Motocicletas

Honda Bros 150, cor vermelha, placa OAG-3886

Honda XRE 300, cor amarela, placa OAL-1980

Honda Riva 150 , cor branca, placa OAJ-0113

Honda CG 160, cor preta, placa PHQ-5060

Honda Max 125, cor branca, placa PHI-8976

Carros

Honda Oroch, cor branca, placa QZE-0D47

Classic, cor cinza, placa PHA-3804

Fiesta, cor vermelha, placa JXX-6691

Corsa, cor preta, placa JWP-2613