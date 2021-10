Polícia prende 13 pessoas com armas e drogas durante ações no Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), liderada pelo general Carlos Alberto Mansur, por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu treze pessoas e apreendeu dois adolescentes durante os patrulhamentos realizados entre a manhã de quinta-feira (28/10) e as primeiras horas da manhã de hoje (29/10). As prisões foram registradas em Manaus e no município de Rio Preto da Eva. Os suspeitos foram presos pelos crimes de tráfico de drogas, roubo, crime ambiental e porte ilegal de arma de fogo.

Ao todo, foram apreendidas 144 porções de entorpecentes, cinco armas de fogo, quatro balanças de precisão, além de mais de R$ 7 mil em espécie. A PMAM também cumpriu um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas.

Policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária, prenderam um homem, 27, e apreenderam um menor, 16, pelo crime de roubo, na avenida Pista da Raquete, no bairro Nova Floresta, zona leste da capital. Com eles foram encontrados um simulacro de arma de fogo, e quatro celulares. O homem preso em flagrante já tem passagens pela polícia pelos crimes de roubo e homicídio. Os envolvidos foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Policiais Militares da 30ª Cicom prenderam um homem, 32, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas na rua Hebert Coelho, bairro Jorge Teixeira, na zona leste. Com o homem foram apreendidas uma arma de fogo de fabricação caseira, quatro munições intactas, além de porções de maconha e oxi. O infrator foi conduzido ao 14º DIP.

Policiais militares da Força Tática, prenderam um homem, 22, por tráfico de drogas na rua Inca, bairro Colônia Terra Nova, zona norte da capital. Com ele, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, um quilo e meio de oxi e uma porção grande de maconha. O infrator foi conduzido ao 6º DIP.

Interior – Policiais Militares da Força Tática que atuam no município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), prenderam, durante a Festa da Laranja, três homens, com idades entre 22 e 24 anos, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Com eles foram encontradas uma arma de fogo, quatro munições, 51 porções de oxi, uma porção pequena de cocaína, R$ 80 em espécie e três celulares. Dois dos suspeitos já têm passagens pela polícia pelo crime de roubo. O trio foi levado à 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).