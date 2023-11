Polícia prende 10 pessoas em 24 horas no Amazonas

O suspeito foi preso durante patrulhamento no bairro Renascer, após a guarnição perceber comportamento suspeito. A equipe revistou o homem e encontrou com ele uma arma caseira e três cartuchos.

Conforme o relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), em Manaus, as prisões foram registradas nas zonas norte (bairro Novo Aleixo), sul (bairros Centro e São Francisco) e leste (bairros Coroado, Tancredo Neves e Jorge Teixeira).

Manaus/AM - Entre a manhã de terça-feira (31) e as primeiras horas desta quarta (01), dez pessoas foram presas durante ações da Polícia Militar (PMAM). As prisões foram efetuadas em Manaus e nos municípios de Canutama e Coari. No período também ocorreram apreensões.

