Polícia nega envolvimento em explosão de draga usada por garimpeiros no Amazonas

"O Comando Conjunto Uiara destaca que não foram utilizados e não faziam parte dos protocolos de atuação das Forças Armadas e dos agentes governamentais o uso de explosivos para a desativação de dragas. Dessa forma, a explosão, ocorrida na manhã desta terça-feira (6), em uma draga desativada na cidade de Maraã (AM), não está relacionada com a atuação das Forças Armadas na Operação Ágata Amazônia", diz a nota.

Já a assessoria do Comando do 9º Distrito Naval esclareceu que realizou a Operação Ágata, entre 15 a 30 de maio, para desativar dragas usadas por garimpeiros ilegais. Entretanto, a ação não está ligada à explosão que aconteceu em Maraã.

Em nota, a PF informou que no momento do ocorrido "não realizava nenhuma ação na região" e que as investigações seguem para descobrir o que causou a explosão.

Manaus/AM - A Polícia Federal e o Comando Conjunto Uiara negaram envolvimento na explosão de uma draga usada por garimpeiros, ocorrida nesta terça-feira (6), no município de Maraã, no Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.