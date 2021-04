Polícia Militar recupera dez veículos roubados em Manaus; veja lista

Manaus/AM - A Polícia Militar recuperou, nas últimas 24 horas, dez veículos roubados, nas zonas centro-sul, centro-oeste, leste e norte da capital. A recuperação dos veículos, dentre outras unidades militares, teve atuação da 10ª, 12ª, 13ª, e 27ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) e Rocam.

Em um dos casos, por volta de 22h de quarta-feira (14), a equipe policial da 13ª Cicom recuperou a motocicleta modelo Yamaha YS150 Fazer ED, de cor verde e placa OAG-7581, após se deparar com o veículo abandonado e com a chave na ignição, durante patrulhamento, na rua Uirapuru, no bairro Cidade de Deus, na zona norte. Em contato com a Central de Operações, a equipe foi informada que o proprietário havia tido o veículo roubado. A moto foi conduzida para a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

Ainda na noite de ontem, por volta de 19h40, policiais das viaturas 6139 e 6136 da 10ª Cicom recuperaram o veículo Corsa Classic, de cor preta e placas NOV-0144, após acionados sobre ocorrência de assalto a um motorista de aplicativo, com o uso de arma de fogo, na rua 4, bairro Alvorada, zona centro-oeste, que teve levados o veículo e todos os seus pertences. Os policiais foram informados por populares que o carro havia sido abandonado pelos suspeitos na rua Francisco Orellana, onde o automóvel foi encontrado e entregue à vítima, que por sua vez foi orientada a realizar registro.

Mais cedo, por volta de 17h, policiais da viatura 6217 da 27ª Cicom recuperaram, na rua 55 com rua 57, do bairro Nova Cidade, uma motocicleta modelo Honda Titan CG ESD, cor preta e placas NPB-1883. O veículo havia sido tomado de uma mulher em roubo na avenida Camapuã. Ela também havia tido o celular roubado na ação. Os dois envolvidos foram conduzidos, juntamente com a motocicleta e a vítima, para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos cabíveis.

Todos os demais veículos localizados ou recuperados, foram encaminhados às centrais de flagrante, responsáveis pelas áreas e subáreas, bem como para a DERFV.

Automóveis

• Corsa Classic, cor preta e placa NOV-0144

• Gol, cor branca e placa PHZ-0C18

• Novo Gol, cor cinza e placa PHN-9B04

Motocicletas

• Honda/CG 160 Start, cor preta e placa QZC-1I77

• Honda/CG 150 Titan EX, cor vermelha e placa OXM-3B01

• Honda/CG 125 Fan 2007, cor preta, placa NAT-4140

• Yamaha YS150 Fazer ED, cor verde, placa OAG-7581

• Honda Titan CG ESD, cor preta, placa NPB-1883

• Honda/XRE 300, cor vermelha e placa PHA-6E04

• Honda 125 FAN, cor preta e placa NOS-4198