Polícia Militar recupera 16 veículos no fim de semana

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) recuperou, ao todo, 16 veículos com restrição de roubo ou furto, durante ações no final de semana, em diversas regiões da capital. Em uma das ações, nesta segunda-feira (26), por volta das 8h50, policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na viatura 6018, recuperaram um caminhão de combustível de placas OAJ-9668, na rua Brasília, bairro Morro da Liberdade, zona sul. O veículo havia sido tomado de roubo no Distrito Industrial. Foi feito contato com o proprietário, e o veículo foi entregue no local ao motorista, devidamente autorizado pela empresa responsável.

Em outra ocorrência, na tarde de domingo (25), a equipe da viatura Rocam 9841 recuperou um veículo modelo Gol, cor vermelha e placas OAB-6903, com restrição de roubo, que havia sido usado para a prática de um roubo a unidade de uma rede de lojas na avenida Cosme Ferreira, no bairro Zumbi dos Palmares. O veículo foi recuperado na rua Turmalina, bairro Tancredo Neves, e dois indivíduos foram presos e conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Também no domingo, por volta das 19h23, policiais militares da 6ª Cicom recuperaram um veículo modelo picape Toro, de cor branca e placas PHO-6093 na rua 58, Conjunto Osvaldo Frota, bairro Cidade Nova, zona norte. O proprietário foi acionado e orientado a comparecer na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), para as devidas providências legais.

Orientação – A Polícia Militar ressalta que, durante o trabalho de patrulhamento ostensivo e atendimento às ocorrências, as equipes policiais localizam os veículos e realizam a averiguação da situação de cada um deles. Na adoção dos procedimentos, os policiais entram em contato com os respectivos proprietários, que são orientados a comparecer na DERFV ou nas centrais de flagrante de área para a realização dos trâmites legais de recebimento.

Veículos localizados

Caminhão

• Caminhão de combustível, sem cor, marca e modelo informados, OAJ-9668

Carros

• Gol, vermelho, OAB-6903

• Toro, branco, PHO-6093

• HB20, marrom, PHJ-6903

• Corsa, vermelho, JWZ-8750

• Classic, preto, PHA-3345

• Hilux, preto, OAN-5672

• Prisma, prata, PHI-2D43

Motos

• Honda 150 Bros, branca, NOX-1881

• Honda CG 160, preta, PHX-1F57

• Honda CG 125, preta, NAA-2478

• Honda 125 Fan, vermelha, NOL-7011

• Honda CG 150 Titan, vermelha, NOP-3815

• Honda CG 150 Fan, preta, NAS-1758

• Honda 150 Titan, preta, NOU-4924

• Honda CG, verde, JXC-8909