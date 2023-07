Polícia impede assalto a ônibus da linha 540 em Manaus

Segundo informações da polícia, os militares receberam a informação que o ônibus estava na avenida, e que teriam entrado dois elementos em atitude suspeita. Com base nas referências a guarnição abordou o transporte coletivo e encontrou uma arma de fogo e uma faca com os criminosos.

Manaus/AM - Dois homens, que não tiveram as identidades reveladas pela pollícia, foram presos no momento em que iriam realizar um assalto ao ônibus da linha 540, na noite desta segunda-feira (10), na Avenida Constantino Nery, em Manaus.

