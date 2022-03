Polícia identifica jovem assassinado a tiros no meio da rua em Manaus

O que a polícia conseguiu apurar até o momento é que os autores do crime estavam em uma motocicleta e podem ainda estar no bairro.

Maciel foi baleado com 5 tiros na rua Natal e ainda tentou correr, mas caiu morto na rua seguinte . De acordo com a polícia, o rapaz não tem ficha criminal e ainda não se sabe qual é a motivação do crime.

