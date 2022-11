Polícia identifica homem crivado de balas no estacionamento do Atack em Manaus

Manaus/AM – A polícia identificou como Edreson Martins Ferreira, 30 anos, o homem baleado na manhã de hoje (17), no estacionamento do Supermercado Atack, localizado no bairro Cidade Nova, na zona norte.

Edreson foi atingido com cinco disparos na região da cabeça, do tórax e da perna, mas conseguiu sobreviver. Ele foi levado para o Hospital João Lúcio e está passando por uma cirurgia de emergência.

O estado de saúde é bastante delicado e as próximas horas pós-cirurgia serão definitivas para ele. Ainda não se sabe a motivação da tentativa do homicídio e nem a identidade do autor, porém, a Polícia Civil já está em campo em busca de informações e imagens que possam ajudar a chegar ao atirador.