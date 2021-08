Polícia Federal prende argentino foragido da Justiça

De acordo com a Polícia Federal, o homem foi localizado após seu nome integrar a lista de foragidos da Interpol. Após a expedição do mandado de prisão pelo STF, os policiais federais deram cumprimento na manhã de hoje, levando para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR para a realização dos procedimentos legais e posterior extradição para a Argentina.

Um argentino, que estava foragido da justiça, foi preso nesta sexta-feira (13), em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele foi condenado pela Justiça Argentina por "coação agravada pelo uso de arma de fogo, transporte de arma de guerra em concurso real e desobediência judicial em concurso real", em 2016.

