A Polícia Federal, em ação conjunta com o Ibama e a ANAC, interceptou, nesta sexta-feira (25), uma aeronave que pousou em pista clandestina no município do Cantá, zona rural de Roraima, sem qualquer comunicação oficial às autoridades aeronáuticas.

Durante a abordagem, foi constatada a ausência de plano de voo e documentação válida. A aeronave apresentava modificações internas para transporte de carga e levava suprimentos típicos de garimpo ilegal, como alimentos, cigarros, carotes de combustível e ouro.

Seis pessoas foram presas em flagrante. Também foram apreendidos ouro, veículos, celulares e outros equipamentos eletrônicos. A aeronave, vinculada diretamente à atividade criminosa, foi inutilizada no local.

Após a lavratura dos flagrantes, os presos foram conduzidos ao sistema prisional onde se encontram à disposição da Justiça.

Para o encerramento, Beyond the Symphony propõe um diálogo vibrante entre Oriente e Ocidente. No repertório, sucessos do K-pop ganham novas formas através de arranjos orquestrais exclusivos, interpretados pela Orquestra de Câmara do Amazonas, em uma fusão sonora e visual que transforma o teatro em um portal entre culturas.