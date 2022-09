Polícia fecha o cerco e prende dupla com drogas em Manaus

A dupla então acabou confessando aos policiais militares da 2ª cicom, que eles tinham acabado de chegar no local para comercializar as drogas. O material apreendido e a dupla foi conduzida para p 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

Os policiais foram até o local, acompanhados de outras três viaturas, cercaram a rua onde Airton e Luís foram capturados. Com eles, foram apreendidas duas bolsas sendo um preta e outra branca e preta, com quatro porções grandes de maconha, uma porção média de cocaína, outra porção média de oxi, uma porção de haxixe, balança de precisão e dois celulares.

