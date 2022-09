Polícia fala em homicídio e prende dupla por desaparecimento de ex-cantor do Água Cristalina

Manaus/AM – A Polícia Civil prendeu dois homens com idades de 38 e 58 anos que são suspeitos de participar do desaparecimento do ex-cantor da banda Água Cristalina, durante uma viagem de barco para o município de São Gabriel da Cachoeira.

Apesar de Armando ainda não ter sido encontrado, a PC já trata o caso como um possível homicídio e diz ter indícios de que os acusados participaram do crime. Eles foram presos no município na última terça-feira (30).

“Durante as investigações foi constatado que muito provavelmente houve o crime de homicídio ocorrido ali na polpa de uma lancha de transportes de passageiros. Hoje nós estamos com dois suspeitos presos através de uma prisão temporária e temos 30 dias para concluir essa investigação”, disse o delegado Guilherme Torres, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI).

Armando desapareceu na última sexta-feira (26), enquanto viajava com alguns parentes de Manaus para o município no interior do estado, onde iria trabalhar com o pai.

Os familiares relataram para os investigadores que viram o jovem pela última vez às 22h, quando se preparam para dormir. Pela manhã, não encontraram mais o cantor.

A polícia acredita que ele foi assassinado e em seguida jogado da embarcação. A Marinha concentra as buscas no trecho entre os municípios de Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro.