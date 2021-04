Polícia esclarece suposta motivação para chacina em Itacoatiara

Pela manhã, o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Louismar Bonates, determinou o envio de equipes policiais de Manaus para auxiliar na investigação do caso. Dois outros homens sobreviveram ao ataque, que ocorreu na madrugada.

Segundo as investigações, os homens integravam um bando criminoso ligado ao tráfico de drogas e teriam sido mortos após o desaparecimento de cerca de uma tonelada de entorpecentes que pertenciam ao líder do grupo.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informa que, na manhã desta quinta-feira (29), a Polícia Militar e a Polícia Civil de Itacoatiara encontraram os corpos de quatro homens enterrados em uma cova em um sítio no ramal do Sedan, no KM 37 da AM-010.

