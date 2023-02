Polícia encontra mais de 150 kg de drogas escondidos em mata no Amazonas

A cena chamou a atenção dos PMa, que decidiram averiguar. No local foram encontrados no local 73 tabletes de maconha do tipo Skank em 4 sacos grandes pesando cerca de 151kg. Foi realizado buscas pelo perímetro, em um raio de 200m, porém ninguém foi encontrado.

Manaus/AM - A polícia do município de Japurá apreendeu nesta terça-feira (14), 151 kg de drogas escondidos em uma área de mata no município.

