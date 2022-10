Polícia encontra drogas, arma e facas durante revista em escola de tempo integral no Amazonas

Com a ajuda da cadela Sofh, os militares apreenderam dentro do armário de um aluno cerca de 37 gramas de maconha. Além disso, em um sala de aula também foi encontrado 01 simulacro de arma de fogo; 02 facas, 03 isqueiros, 01 caixa fósforo; 01 cachimbo; 01 bloco de papel seda.

Manaus/AM - O Grupamento de Policiamento com Cães (GPCães) encontrou arma, drogas e facas durante revista, nesta quarta-feira (05), no Centro Educacional de Tempo Integral- CETI, no município de Tabatinga, no interior do Amazonas.

