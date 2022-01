Polícia encontra armas, drogas e celulares em revista em presídio no Amazonas

Manaus/AM - Policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam armas brancas, aparelhos celulares, dinheiro, isqueiros, entorpecentes e apetrechos para consumo de drogas, após uma revista na unidade prisional do município de Tefé. A revista ocorreu no início da manhã desta quinta-feira (27).

Por volta das 6h, foi deflagrada a revista na unidade prisional. Após as buscas e revista aos internos e celas, foram encontrados vários materiais ilegais.

A ação resultou na apreensão de 19 armas brancas, duas delas do tipo faca e 17 estoques; seis aparelhos celulares e seis carregadores; oito porções de substâncias entorpecentes com características de pasta-base de cocaína; cinco isqueiros; valor de R$ 33,75; além de apetrechos para o consumo de drogas, sendo nove cachimbos fabricados artesanalmente com caroços de tucumã.

De acordo com o comando do 3º BPM, a ação ocorreu em aplicação aos níveis de segurança adequados para a unidade prisional. E outras ações continuarão a ser realizadas, conforme o planejamento estratégico traçado pelo Comando-Geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Todos os materiais ilegais apreendidos foram entregues à autoridade de polícia judiciária da Delegacia Regional Tefé.