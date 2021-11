Polícia diz que não há dúvidas sobre identidade de pistoleiro que matou sargento Lucas em Manaus

Manaus/AM - A ampla repercussão da prisão de Silas Ferreira da Silva, 26, apontado como o assassino do sargento do Exército Lucas gerou debates se o homem seria de fato o autor do crime.

Muitas pessoas apontaram diferenças entre o pistoleiro que aparece no vídeo da execução e o suspeito que foi preso nessa segunda-feira (22), na casa da família no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste.

Entre as características mais citadas estão a possível diferença de altura, peso e porte de Silas. A polícia, por sua vez, falou sobre os questionamentos e disse que há dúvidas de que Silas é o pistoleiro que atirou em Lucas dentro da cafeteria.

“Não houve nenhuma dúvida. As investigações estavam bem consistentes. Nós já sabíamos que era ele há algum tempo e só estávamos no trabalho de capturá-lo”, explica o delegado Ricardo Cunha.

A polícia também destaca que têm mecanismo avançados que ajudam na identificação do criminoso, assim como na composição do perfil dele:

“A própria perícia já dá um norte, altura, tamanhos faciais, sobrancelhas e outros elementos cooptados no decorrer das investigações (...) Câmeras de segurança, perícia técnica, depoimentos de testemunhas, saber a motocicleta que ele estava utilizando, são alguns dos exemplos”, reafirma Ricardo.

Do início das investigações até a prisão de Silas, o pistoleiro, se passaram três meses. Recentemente a família do sargento do Exército chegou a oferecer a recompensa de R$ 40 mil por pistas que levassem a polícia ao paradeiro do assassino.

