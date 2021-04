Polícia divulga vídeo de assalto a empresa de embalagens em Manaus

Manaus/AM - Policiais do 7º Distrito Integrado de Polícia (DIP) pedem ajuda da população para identificar quatro homens que participaram do roubo a uma empresa de embalagens no bairro Distrito Industrial, zona Sul de Manaus.

Grupo invade e rouba empresa no Distrito Industrial, em Manaus. pic.twitter.com/QFYGCTEgbi — Portal do Holanda (@portaldoholanda) April 14, 2021

O crime que foi registrado por câmeras de segurança do local, ocorreu na madrugada do dia 27 de setembro de 2020, por volta das 3h, na avenida Buriti.

De acordo com o delegado Fabiano Rosas, titular da unidade policial, na ocasião do crime, os indivíduos, portando armas de fogo, abordaram o porteiro da empresa e invadiram o local. Durante a ação, eles chegaram a ameaçar, agredir e render outros funcionários que estavam no lugar.

“Após a ação criminosa, eles fugiram do local em um veículo da marca Chevrolet, modelo Classic, de cor vermelha. Eles levaram também vários aparelhos eletrônicos dos servidores da empresa. Obtivemos o vídeo das câmeras de segurança em que eles aparecem”, relatou o delegado.

Quem tiver informações acerca da localização dos indivíduos pode entrar em contato pelos números (92) 3214-3658 e 99962-2458, disque-denúncia do 7° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu a autoridade policial.