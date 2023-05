Polícia divulga lista de pessoas desaparecidas que foram localizadas

De acordo com a delegada Catarina Torres, titular da unidade especializada, a equipe de investigação da unidade especializada trabalha constantemente em parceria com a comunidade, a fim de localizar os desaparecidos e trazê-los de volta ao convívio de seus familiares e amigos.

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), divulga a lista com os nomes de pessoas registradas como desaparecidas, que foram localizadas ao longo dos meses de abril e maio de 2023.

