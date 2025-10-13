   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Polícia divulga imagens de homem e mulher que desapareceram em Manaus

Por Portal Do Holanda

13/10/2025 19h43 — em
Policial


Foto: Divulgação

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas divulgou imagens de um homem e de uma mulher que desapareceram em datas e locais distintos em Manaus. Familiares das vítimas buscam informações que ajudem a localizá-las. 

Diogo de Souza Albuquerque, de 32 anos, que desapareceu após sair de casa, na rua da Paz, bairro Compensa, zona oeste, por volta das 7h30, trajando apenas uma bermuda cinza e sandália verde.

Gilcilene Fernandes de Souza, de 33 anos, desapareceu por volta das 8h, no bairro Santa Etelvina, zona norte.

A PC-AM solicita que quaisquer informações que possam contribuir para a localização do desaparecido sejam repassadas pelos números: (92) 3667-7713, da Deops; 197 e (92) 3667-7575, da PC-AM; ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

