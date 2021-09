Polícia divulga foto de três detentos que foragidos de unidade prisional do Amazonas

Manaus/AM- A Polícia Civil de Amaturá, no Amazonas, solicita a colaboração de todos na divulgação das imagens de três detentos que fugiram, na madrugada deste sábado (11), por volta das 3h, da carceragem da unidade policial do município. Os detentos foram identificados como Otoniel Alves da Silva Silva, 26; Rian Neto Maurício, 19; e Jerry Daniel Oliveira, conhecido como “Perdigão”, que não teve a idade revelada. Eles respondiam por crimes como homicídio, furto e tráfico de drogas. De acordo com o investigador de polícia Sidney Alexandre de Lima, gestor da 49ª DIP, os detentos aproveitaram o momento em que houve uma queda de energia elétrica, ocasionada pela chuva que ocorria durante a madrugada, para fugir. “Eles serraram a grade superior da cela, e fizeram uma corda com lençóis para escapar”, detalhou o gestor.

