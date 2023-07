Polícia divulga foto de mototaxista que perseguiu e se masturbou para menina em Manaus

O caso aconteceu na última sexta-feira (21), por volta das 07h30. Nas imagens, a menina aparece com a farda da escola correndo assustada. Em seguida, Rafael começa a segui-la e se masturba no meio da rua.

Manaus/AM - A Polícia Civil divulgou a foto do mototaxista Rafael Nascimento Ribeiro, que aparece em um vídeo se masturbando na rua para uma menina que estava a caminho da escola, no conjunto Alfredo Nascimento, do bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

