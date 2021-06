Polícia desmantela laboratório de drogas e prende jovem em Manaus

Manaus/AM - Um jovem de 20 anos foi preso e um laboratório de drogas foi desmantelado nesse sábado (19), por policiais da Rocam no beco Olinda, bairro Redenção, Zona Oeste.

Os policiais chegaram até o local após denúncias anônimas que davam as coordeanadas do local e as características do homem que comercializava drogas no ponto.

Os agentes da Rocam foram ao local e abordaram o suspeito. Durante os procedimentos, os policiais constataram que, no local, existia um laboratório de embalo e refino de drogas e apreenderam um total de 465 porções de drogas, correspondente a mais de 1,5 kg de entorpecentes com aspecto de maconha, cocaína, LSD.

Um revólver calibre 32 com seis munições, três balanças digitais, caderno com anotações do tráfico e uma calculadora também foram apreendidas. O jovem foi detido e conduzido ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).