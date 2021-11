Polícia dará nesta terça detalhes sobre prisão de pistoleiro suspeito de matar sargento Lucas em Manaus

A prisão do suspeito pode revelar detalhes sobre o mandante, a motivação e as circunstâncias do crime que teria sido contratado por Joabson Gomes após ele descobrir um caso extraconjugal do sargento com sua mulher Jordana Freire. O casal é dono da rede de supermercado Vitória.

Manaus/AM - Silas Ferreira da Silva, de 26 anos, foi preso nesta segunda-feira (22), no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste de Manaus. Ele é suspeito de ser o pistoleiro que matou o sargento Lucas Ramon Silva Guimarães com tiros na cabeça dentro de uma cafeteria, em setembro deste ano.

