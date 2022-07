Polícia caça e prende suspeito de assaltar ônibus e se esconder em matagal de Manaus

Ordenando que os passageiros entregassem os pertences, o suspeito gritava que estava armado. Após recolher diversos celulares e roubar toda renda do ônibus, ele fugiu para uma área de mata, no entanto, policiais entraram no local e conseguiram encontrá-lo e o encaminharam para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde prestou esclarecimentos sobre o fato e está à disposição da Justiça.

Segundo informações repassadas para a polícia, o suspeito anunciou o assalto quando o coletivo se aproximava no ponto final, na Rua Canário, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital.

