Polícia busca por suspeito de cometer arrastões em Manaus

Quem tiver informações sobre o paradeiro Luiz Henrique da Cruz Sounier deve entrar em contato pelo número (92) 98503-8913, disque-denúncia do 1º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, afirmou o delegado.

Segundo o delegado Cícero Túlio, titular da unidade policial, os outros comparsas que também participaram do assalto já foram presos durante as investigações, restando apenas capturar Luiz Henrique da Cruz Sounier.

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), solicita ampla divulgação das imagens de Luiz Henrique da Cruz Sounier, 26, conhecido como “Cabelinho”, suspeito de envolvimento em um roubo na modalidade ‘arrastão’ praticado em julho deste ano, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

