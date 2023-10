Polícia busca por jovem que saiu de casa e desapareceu em Manaus

A PC-AM solicita a quem saiba a localização de Nilton, que as informações sejam repassadas por meio do número 92 3667-771, disque-denúncia da Deops, bem como pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Manaus/AM- A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), busca informações sobre o paradeiro de Nilton Oliveira de Sales, 21, que desapareceu no dia 10 de outubro deste ano, por volta das 20h, após sair de sua casa, na rua Doutor Adelino Costa, bairro Novo Israel, Zona norte de Manaus.

