Polícia busca por assassino de Presidente da Associação de Transparência em Humaitá

O delegado Mário Melo, informou que na ocasião do delito, Emerson estava na companhia de sua namorada, em frente à casa de seu pai, momento em que o indivíduo se aproximou e efetuou vários disparos de arma de fogo contra ele, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.

Manaus/AM - A polícia do Amazonas solicita a colaboração na divulgação da imagem de um indivíduo, ainda não identificado, pelo homicídio do Presidente da Associação de Transparência Emerson Jorge Auler, que tinha 42 anos, e foi alvejado por disparos de arma de fogo. O crime ocorreu na quarta-feira (08), por volta das 19h45, na rodovia Transamazônica, bairro São Pedro, em Humaitá.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.