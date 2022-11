Polícia busca informações sobre pessoas que desapareceram em Manaus

A PC-AM solicita a quem saiba a localização dos desaparecidos, que as informações sejam repassadas por meio do número (92) 3214-2269, disque-denúncia da Deops, bem como pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

Também foi registrado o desaparecimento de Elias Souza da Silva, 21. Ele foi visto pela última vez no dia 6 de novembro, por volta da meia-noite, quando estava em uma embarcação ancorada no porto da Feira da Panair, bairro Educandos, zona sul. Após esse dia, a família não teve mais contato com ele, e seu paradeiro é incerto.

Já no dia 15 de outubro, por volta do meio-dia, a jovem Vanessa Garcia de Souza, 24, saiu de casa dizendo que iria viajar para o estado de São Paulo, entretanto, desde a data mencionada, não deu mais notícias aos familiares.

Conforme a delegada Catarina Torres, titular da Deops, o apoio da sociedade, por meio do compartilhamento da imagem das pessoas desaparecidas, nas redes sociais, é imprescindível para o desfecho do caso.

