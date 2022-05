Polícia apura morte de recém-nascida encontrada com manchas no corpo em Manaus

A delegada Joyce Coelho, titular da Especializada, informou que um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte, e que as partes envolvidas já foram ouvidas. Mais informações não podem ser repassadas no momento.

A mãe contou na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), que havia deixado a filha dormindo no quarto, e foi à cozinha fazer os serviços domésticos, quando voltou para ver se ela estava bem, observou que a menina não estava respirando e com manchas roxas pelo corpo, a mulher pediu socorro de sua tia, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

