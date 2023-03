Polícia apreende mais de 140 quilos de drogas enterradas em mata no Amazonas

Manaus/AM - Mais de 141 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidas, nesta sexta-feira (3), no município de Coari, interior do Amazonas. Parte da droga foi encontrada enterrada em uma ilha e dois homens foram presos por tráfico de drogas.

A apreensão foi registrada por volta das 13h, após denúncias de que uma embarcação tipo rabeta, estava transportando drogas. A informação indicava que os suspeitos iriam passar pela comunidade Itapeuá.

Os policiais conseguiram fazer a abordagem. Durante revista, as equipes encontraram embaixo de uma malhadeira, um saco carregado com entorpecentes. A dupla foi presa e após a prisão, informou que na Ilha do Botija, havia mais droga enterrada.

As equipes se deslocaram ao local e encontraram a droga enterrada. Ao todo, foram encontrados 98 tabletes, que totalizaram 141 quilos de skunk. Os danos causados aos criminosos foram orçados em mais de R$ 2 milhões.

Os suspeitos e o entorpecente foram apresentados à polícia judiciária para procedimentos cabíveis.