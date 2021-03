Polícia apreende drogas, armas e prende 16 pessoas em Manaus

Manaus/AM - 16 pessoas foram presas nesta segunda-feira (30), em Manaus. Durante as ações, também foram apreendidas 348 porções de drogas, quatro armas de fogo, dez munições, além de dinheiro oriundo de ações criminosas. Além disso, três veículos com restrição de roubo foram recuperados na cidade.

As ocorrências foram registradas nos bairros Cachoeirinha, Cidade Nova, Colônia Antônio Aleixo, Jorge Teixeira, Tancredo Neves, Tarumã e Zumbi dos Palmares.

Um homem de 18 anos foi preso em flagrante por policiais militares da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus. Com o suspeito, a guarnição encontrou 280 pequenas porções de entorpecentes. O suspeito foi conduzido até o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem de 35 anos por porte ilegal de arma de fogo. Com ele, a guarnição encontrou um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 12, sete munições, além de um veículo, modelo Ford Ka, de cor vermelha e placa PHR-8B53, com restrição de roubo. O caso foi registrado no 14º DIP.

No bairro Jorge Teixeira, uma mulher de 21 anos foi presa no beco Samambaia por policiais da Força Tática com 53 porções de oxi, maconha e cocaína, um revólver calibre 38 e três munições intactas. Após encontrar o material ilícito, a guarnição encaminhou a suspeita ao 14º DIP.

Veículos recuperados;

• Ford Ka, vermelho, placa PHR-8B53

• Honda, cor roxa, placa OAH-2009

• Honda, cor azul, placa PHM-6923