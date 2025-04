Polícia apreende carvão ilegal armazenados em 170 sacos, na AM-010

Manaus/AM - Um motorista de 32 anos foi preso, no sábado (05), ao tentar transportar 170 sacos de carvão vegetal, sem o Documento de Origem Florestal (DOF), em um micro-ônibus, na AM-010.

A prisão ocorreu quando a equipe policial, durante patrulhamento pela AM 010, observou um micro-ônibus, de cor branco, em alta velocidade e com as luzes apagadas. Os PMs conseguiram abordar o veículo nas proximidades do km 08, da AM 010.

Durante a revista ao micro-ônibus, foram encontrados aproximadamente 170 sacos grandes de carvão no interior do veículo. O condutor informou aos PMs que não possuía o Documento de Origem Florestal (D.O.F.) sendo assim, confirmado o crime ambiental conforme o artigo 46 da Lei 9.605/98.

É crime ambiental

O Batalhão Ambiental orienta a população que realizar o transporte de produto florestal (carvão ou madeira) sem o Documento de Origem Florestal (DOF) ou em desacordo com o documento obtido, configura crime ambiental, sujeitando seus autores às penalidades prevista em Lei.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.