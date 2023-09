Polícia apreende adolescentes envolvidos na morte de mototaxista decapitado no Amazonas

Manaus/AM - Três adolescente de 14, 15 e 17 anos, foram apreendidos por suspeita de envolvimento na morte do mototaxista Marcos Paulo Cauache Samias, de 34 anos, no município de Tabatinga, no Amazonas. O crime ocorreu na quinta-feira (14). Além deles, dois homens de 18 e 19 anos foram presos pelo homicídio.

De acordo com o delegado Caio Bruno, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tabatinga, o plano inicial dos autores, de 18 e 19, em conjunto com o adolescente de 17 anos, era praticar o roubo de uma motocicleta para vender posteriormente. Já as adolescentes, de 14 e 15, ficaram responsáveis por solicitar uma corrida e atrair a vítima até a rua Marechal Mallet, onde os demais estariam aguardando para cometer o crime.

“No local do crime, a vítima foi reconhecida como suposto membro de um grupo criminoso rival e, por isso, eles decidiram cometer o homicídio. O mototaxista foi decapitado e enterrado em um terreno baldio nas proximidades do bairro Vila Verde”, relatou o delegado.

Ainda conforme o delegado, ao tomar conhecimento do crime, as equipes da PC-AM, PMAM e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realizaram as diligências para localizar o corpo de Marcos, que foi encontrado com requintes de crueldade. A motocicleta foi recuperada dentro da casa onde o cadáver estava.

“Ao longo das investigações, conseguimos identificar as duas adolescentes, que confessaram o ocorrido e apontaram quem seriam os principais envolvidos no fato criminoso. Desta forma, em ação conjunta com a PMAM, logramos êxito em efetuar a prisão dos dois indivíduos e as apreensões dos adolescentes no domingo (17/09)”, disse o titular.

Procedimentos

Os suspeitos responderão por latrocínio, associação criminosa e ocultação de cadáver, serão encaminhados para audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.

Os adolescentes responderão por ato infracional análogo aos mesmos crimes e ficarão à disposição do Juizado Infracional e do Ministério Público.