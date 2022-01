Polícia apreende 3 toneladas de pescado ilegal na orla de Manaus

Durante as inspeções, os militares suspeitaram de uma embarcação com médio porte, vinda de Beruri, interior do Amazonas, e nos procedimentos de vistoria, encontraram aproximadamente 3 toneladas de pescado, contendo, entre outras, espécies de comercialização proibida por lei por estarem em período de defeso, entre elas pirarucu, tambaqui, aruanã, pacu e sardinha.

