PMs são presos suspeitos de assassinar jovem a tiros no Amazonas

Manaus/AM - Dois policiais militares foram presos nesta segunda-feira (20), no município de Manacapuru, suspeitos de assassinarem um homem. O crime ocorreu no dia 3 de novembro deste ano e teve como vítima, Hernandes de Souza, 22. Na ocasião, Hernandes foi acusado de roubar o celular do familiar de um dos policiais. Os agentes estavam de folga naquela noite, mesmo assim, foram até a casa de Hernandes, na rua C, no bairro da Liberdade e invadiram o local na tentativa de recuperar o aparelho. Eles atiraram no homem, que ainda correu, pulou um muro e caiu no quintal de uma estância. Hernandes foi socorrido em estado grave e chegou a ser transferido para um hospital em Manaus, mas morreu dias depois. Após mais de uma vez de investigações, a Justiça decretou a prisão deles. Nessa segunda-feira (20), eles se apresentaram na delegacia e foram encaminhados ao Batalhão da Polícia Militar. Eles se recusaram a depor e preferiram manter silêncio sobre o caso.

