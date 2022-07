PMs são presos em lanchas da SSP enquanto iam roubar ouro de garimpeiros no Amazonas

Manaus/AM - Ao menos três policiais militares foram presos na noite deste sábado (9), em Maraã, enquanto iam de lancha roubar ouro no garimpo Puré, que fica próximo ao Rio Japurá, interior do Amazonas.

De acordo com a Polícia Militar de Maraã, comunitários avisaram a PM local sobre duas lanchas com o símbolo da Secretaria de Segurança Pública, uma delas estaria no prego. Ao entrar em contato com a PM de Tefé, onde os policiais são lotados, a PM de Maraã soube que os PMs em questão não estavam de serviço, e foi descoberto que os mesmos estavam indo roubar o ouro dos garimpeiros no garimpo Puré e que isso já havia acontecido outras vezes.

Foi determinada a prisão dos PMs e de outra pessoa que estaria envolvida no caso.

Em nota, a SSP informou que abriu um procedimento administrativo disciplinar para investigar a conduta dos policiais em questão, que ficarão afastados das suas funções até o encerramento das investigações e à disposição da justiça.

Leia a nota na íntegra:

O Governo do Amazonas informa que foi aberto pela Corregedoria-Geral do Sistema de Pública, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) procedimento administrativo disciplinar para investigar a conduta dos policiais em questão, que ficarão afastados das suas funções até o encerramento das investigações e à disposição da justiça.

O Governo do Amazonas reforça que não compactua com quaisquer desvios de conduta de policiais e demais servidores, seja do Sistema de Segurança Pública ou qualquer outro órgão estadual, tendo o dever legal de apurar o fato.

Por fim, a SSP-AM ressalta que Corregedoria-Geral está à disposição da sociedade amazonense para receber as denúncias que envolvam servidores do sistema.