PM suspeito de participar de roubo de carga de areia se entrega à polícia em Manaus; um segue foragido

Manaus/AM - O cabo da Polícia Militar Bruno Cézanne Pereira compareceu na companhia do advogado nesta quarta-feira (28), no 19º Distrito Integrado de Polícia. Ele é suspeito de envolvimento em um roubo de caminhão carregado com sacas de areia.

A informação foi confirmada pelo delegado Costa e Silva, segundo ele, policiais chegaram a ir na terça-feira à casa de Bruno para dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva, mas o militar não foi encontrado. Além de Bruno, estão presos os também cabos da PM Leilson Vasconcelos de Oliveira e Júnior de Almeida Auzier.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu em 17 de fevereiro deste ano e contou ainda com a participação do sargento Luiz Fernando Malafaia de Oliveira, que está foragido.

Segundo a Polícia Civil, os PMs interceptaram o caminhão, no entorno da Bola da Suframa, na zona sul, renderam o motorista e o ajudante e os colocaram dentro de um carro modelo Prisma, que já tinha sido usado em vários outros roubos em Manaus.

Em seguida, o carro foi abordado por uma viatura descaracterizada, mas o motorista e o ajudante não foram levados para a delegacia para prestar depoimento e registrar o roubo, como seria o procedimento de praxe. Em vez disso, as vítimas foram levadas até o outro lado da Ponte Rio Negro e abandonadas no local. A carga desapareceu e os investigadores acreditam que ela foi roubada por conter algum tipo de material ilícito (drogas ou minério ilegal) misturado entre a areia.

Leilson e Júnior foram presos na última segunda-feira ao se apresentarem com advogados na delegacia após a PC deflagrar a Operação Areia Movediça.