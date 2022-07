PM suspeita de matar irmã tem prisão preventiva decretada

A policial militar Rhaillayne Oliveira de Mello, de 30 anos, suspeita de matar a irmã Rhayna Mello, de 23, no último sábado (2), em São Gonçalo, no Rio, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça neste domingo (3).

Segundo o companheiro da acusada, Leonardo de Paiva Barbosa, que também é PM, a suspeita usou a própria arma da corporação no crime. Foi ele quem deu ordem de prisão para a mulher. O marido da suspeita prestou depoimento na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).

Rhaillayne está presa no Batalhão Especial Prisional (BEP), no bairro do Fonseca, em Niterói.

Em sua decisão, o juiz Antonio Lucchese relata que: "assim, em razão da gravidade em concreto do crime, em que a custodiada teria desferido diversos disparos de arma de fogo após uma briga com a irmã, tendo um dos disparos a acertado e ceifado sua vida, sem se olvidar que tal arma pertence ao Estado do Rio de Janeiro diante da condição de policial militar da indiciada, o que torna o fato ainda mais reprovável, não se ignorando, ademais, que a indiciada estaria embriagada e mesmo assim teria ido em casa buscar a arma de fogo no momento da discussão".